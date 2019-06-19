Nizip'te silah operasyonu

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, bir eve düzenlenen operasyonda uzun namlulu tüfek ele geçiren polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Nizip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında bilginin doğru olduğu belirlendi ve savcılık izniyle Fırat Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında adreste arama yapan ekipler, 1 kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 1 adet şarjör ve 6 fişek ele geçirdi. Tüfek ve malzemelerine el koyan ekipler, olayla ilgilisi bulunan C.U., H.U., ve E.B.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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DHA