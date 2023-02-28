Nizomiddin Ziyovutdinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nizomiddin Ziyovutdinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nizomiddin Ziyovutdinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nizomiddin Ziyovutdinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nizomiddin Ziyovutdinov 25 Nisan 1998 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Низомиддин Аловутдинович Зиёвутдинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nizomiddin Ziyovutdinov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nizomiddin Ziyovutdinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nizomiddin Ziyovutdinov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nizomiddin Ziyovutdinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nizomiddin Ziyovutdinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nizomiddin Ziyovutdinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nizomiddin Ziyovutdinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında AGMK Olmaliq

1 Ocak 2020 yılında Qizilqum

30 Ağustos 2020 yılında AGMK Olmaliq

4 Şubat 2021 yılında FK Andijon

16 Temmuz 2021 yılında AGMK Olmaliq

17 Temmuz 2021 yılında FK Turon

Nizomiddin Ziyovutdinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nizomiddin Ziyovutdinov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Nizomiddin Ziyovutdinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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