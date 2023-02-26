Njabulo Ngcobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Njabulo Ngcobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Njabulo Ngcobo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Njabulo Ngcobo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Njabulo Ngcobo 27 Mayıs 1994 tarihinde Folweni, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Njabulo Ngcobo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Njabulo Ngcobo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Njabulo Ngcobo'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Njabulo Ngcobo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Njabulo Ngcobo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Njabulo Ngcobo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Njabulo Ngcobo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AmaZulu FC

19 Temmuz 2017 yılında Richards Bay

30 Haziran 2018 yılında AmaZulu FC

1 Temmuz 2018 yılında Richards Bay

30 Haziran 2019 yılında AmaZulu FC

1 Temmuz 2019 yılında Uthongathi

16 Eylül 2020 yılında Swallows FC

9 Temmuz 2021 yılında Kaizer Chiefs

Njabulo Ngcobo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Njabulo Ngcobo şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Njabulo Ngcobo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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