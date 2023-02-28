Njegos Kupusovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Njegos Kupusovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Njegos Kupusovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Njegos Kupusovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Njegos Kupusovic 22 Şubat 2001 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Његош Купусовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Njegos Kupusovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World of Soccer yapmaktadır. Njegos Kupusovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Njegos Kupusovic'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Njegos Kupusovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/njegosk9/

Njegos Kupusovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Njegos Kupusovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Njegos Kupusovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Njegos Kupusovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2019 yılında Aue

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

24 Ağustos 2020 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2021 yılında Türkgücü Münch.

3 Eylül 2021 yılında AS Trencin

Njegos Kupusovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Njegos Kupusovic şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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