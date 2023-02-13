Njegos Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Njegos Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Njegos Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Njegos Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Njegos Petrovic 18 Temmuz 1999 tarihinde Krupanj şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Његош Петровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Njegos Petrovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Njegos Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Njegos Petrovic'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Njegos Petrovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/njpetrovic/

Njegos Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Njegos Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Njegos Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Njegos Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rad U17

1 Temmuz 2016 yılında Rad Belgrad

5 Ağu 2019 yılında Kızılyıldız

29 Ocak 2022 yılında Granada

Njegos Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Njegos Petrovic şuan Granada takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Njegos Petrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Rad (2011-2016)

Sırbistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 15 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

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