Nkanyiso Madonsela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkanyiso Madonsela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nkanyiso Madonsela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nkanyiso Madonsela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nkanyiso Madonsela 20 Mart 1991 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nkanyiso Madonsela Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nkanyiso Madonsela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 15 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Nkanyiso Madonsela'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nkanyiso Madonsela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nkanyiso Madonsela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nkanyiso Madonsela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nkanyiso Madonsela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Golden Arrows

20 Ocak 2014 yılında T. Royal Zulu

30 Haziran 2014 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2014 yılında Jomo Cosmos

14 Temmuz 2017 yılında Royal Eagles

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2019 yılında Royal Eagles

31 Ocak 2020 yılında Uthongathi

15 Kasım 2020 yılında Sekhukhune

Nkanyiso Madonsela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nkanyiso Madonsela şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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