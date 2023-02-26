Nkanyiso Zungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkanyiso Zungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nkanyiso Zungu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nkanyiso Zungu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nkanyiso Zungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkanyiso Zungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nkanyiso Zungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkanyiso Zungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nkanyiso Zungu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nkanyiso Zungu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nkanyiso Zungu 23 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nkanyiso Zungu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nkanyiso Zungu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nkanyiso Zungu'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nkanyiso Zungu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nkanyiso Zungu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Nkanyiso Zungu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nkanyiso Zungu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2015 yılında AmaZulu FC

2 Ocak 2018 yılında Jomo Cosmos

30 Haziran 2018 yılında AmaZulu FC

2 Ağustos 2018 yılında Stellenbosch FC

31 Ocak 2020 yılında Orlando Pirates

1 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

30 Haziran 2023 yılında Orlando Pirates

Nkanyiso Zungu kimdir

Nkanyiso Zungu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nkanyiso Zungu şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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Nkanyiso Zungu nereli

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