Nkembe Enow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkembe Enow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nkembe Enow kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nkembe Enow ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nkembe Enow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkembe Enow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nkembe Enow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkembe Enow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nkembe Enow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nkembe Enow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nkembe Enow 11 Kasım 1999 tarihinde Mamfe, South West Region şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Bin Adolf Nkembe Enow Nasir şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nkembe Enow Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nkembe Enow'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nkembe Enow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nkembe Enow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nkembe Enow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nkembe Enow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2018 yılında KS Kastrioti

31 Ocak 2019 yılında Las Vegas

12 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2019 yılında Dragon Club

1 Mart 2021 yılında Colombe Sport

1 Temmuz 2021 yılında Fortuna du Mfou

15 Ağustos 2022 yılında Cancún FC

31 Ocak 2023 yılında ES Sétif

Nkembe Enow kimdir

Nkembe Enow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nkembe Enow şuan ES Sétif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nkembe Enow Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nkembe Enow nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Nabil Saadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Saadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nabil Saadou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nabil Saadou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Delianov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Delianov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
James Delianov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Delianov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdeldjalil Hamlaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeldjalil Hamlaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdeldjalil Hamlaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdeldjalil Hamlaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Gauci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Gauci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Gauci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Gauci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Korkunç olay! Denizli'de 16 yaşındaki bir çocuk babasını vahşice katletti!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi