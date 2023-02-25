Nkembe Enow kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkembe Enow Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nkembe Enow adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nkembe Enow Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nkembe Enow 11 Kasım 1999 tarihinde Mamfe, South West Region şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Bin Adolf Nkembe Enow Nasir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nkembe Enow Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nkembe Enow'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nkembe Enow Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nkembe Enow isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nkembe Enow Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nkembe Enow futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2018 yılında KS Kastrioti

31 Ocak 2019 yılında Las Vegas

12 Nisan 2019 yılında Kulüpsüz

15 Temmuz 2019 yılında Dragon Club

1 Mart 2021 yılında Colombe Sport

1 Temmuz 2021 yılında Fortuna du Mfou

15 Ağustos 2022 yılında Cancún FC

31 Ocak 2023 yılında ES Sétif

Nkembe Enow Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nkembe Enow şuan ES Sétif takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nkembe Enow Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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