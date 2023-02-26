Nkosikhona Radebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkosikhona Radebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nkosikhona Radebe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nkosikhona Radebe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nkosikhona Radebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkosikhona Radebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nkosikhona Radebe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkosikhona Radebe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nkosikhona Radebe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nkosikhona Radebe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nkosikhona Radebe 11 Şubat 2001 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur.  Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nkosikhona Radebe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TS Galaxy FC futbol takımında oynamaktadır. TS Galaxy FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nkosikhona Radebe'nin TS Galaxy FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nkosikhona Radebe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nkosikhona Radebe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Nkosikhona Radebe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nkosikhona Radebe kimdir

Nkosikhona Radebe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nkosikhona Radebe şuan TS Galaxy FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Nkosikhona Radebe nereli

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