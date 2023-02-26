Nkosingiphile Gumede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkosingiphile Gumede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nkosingiphile Gumede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nkosingiphile Gumede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nkosingiphile Gumede 1 Aralık 1993 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Nkosingiphile Cedric Gumede şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nkosingiphile Gumede Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 1 Temmuz 2011 tarihinde katılmıştır. Nkosingiphile Gumede'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nkosingiphile Gumede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nkosingiphile Gumede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nkosingiphile Gumede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nkosingiphile Gumede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Golden Arrows

Nkosingiphile Gumede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nkosingiphile Gumede şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nkosingiphile Gumede Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lamontville Golden Arrrows

Güney Afrika U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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