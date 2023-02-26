Nkosingiphile Ngcobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nkosingiphile Ngcobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nkosingiphile Ngcobo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nkosingiphile Ngcobo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nkosingiphile Ngcobo 16 Kasım 1999 tarihinde Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Nkosingiphile Nhlakanipho Ngcobo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nkosingiphile Ngcobo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nkosingiphile Ngcobo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 15 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Nkosingiphile Ngcobo'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nkosingiphile Ngcobo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mshini_ngcobo37?igshid=MTA0ZTI1NzA=

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Nkosingiphile Ngcobo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nkosingiphile Ngcobo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Nkosingiphile Ngcobo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nkosingiphile Ngcobo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2017 yılında Kaizer Chiefs

Nkosingiphile Ngcobo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nkosingiphile Ngcobo şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nkosingiphile Ngcobo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AmaRoto FC (Pietermaritzburg), Kaizer Chiefs Juniors

Güney Afrika U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 7 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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