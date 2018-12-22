NKÜ'de "Spor Yap Sağlıklı Yaşa" semineri

TEKİRDAĞ (AA) - Namık Kemal Üniversitesi'nde Uluslararası Öğrenci Topluluğu "Spor Yap Sağlıklı Yaşa" semineri düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin eğitim, sosyal sportif çalışmalarla gençleri kardeşlik hoşgörüsüne teşvik etmek ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen program Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonda gerçekleştirildi.

Öğrenciler arasında spor faaliyetleri ile kaynaşma ortamı sağlayarak, risk faktörleri olan obezite ve tansiyon gibi hastalıkların gelişmesini sportif faaliyetlerle kökünden engellemeye erken bir adım atarak, buna benzer diğer sağlık risk faktörlerini azaltmayı amaçlayan programa uluslararası öğrenciler ilgi gösterdi.

Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Aysel Şahin Kaya "Sağlıklı Beslenme" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Bozkır ise "Küresel Boyutta Obezitenin Önlenmesi" konusu üzerinde durarak bilgi ve tecrübelerini aktardı.







Kaynak: AA