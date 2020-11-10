NN Hayat ve Emeklilik'ten 10 Kasım paylaşımı: ''Çünkü Başka Sen Yok''
NN Hayat ve Emeklilik 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel bir film paylaştı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatından karelerin yer aldığı filmde, ''Çünkü Başka Sen Yok'' mesajını Evren Bingöl'ün seslendirmesiyle izleyiciye sundu.
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10 Kasım 2020 Salı 09:54
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