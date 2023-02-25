Nnamdi Ahanonu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nnamdi Ahanonu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nnamdi Ahanonu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nnamdi Ahanonu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nnamdi Ahanonu 22 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nnamdi Ahanonu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına - tarihinde katılmıştır. Nnamdi Ahanonu'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nnamdi Ahanonu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nnamdi Ahanonu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nnamdi Ahanonu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nnamdi Ahanonu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nnamdi Ahanonu şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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