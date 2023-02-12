Nnamdi Ofoborh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nnamdi Ofoborh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nnamdi Ofoborh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nnamdi Ofoborh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nnamdi Ofoborh 7 Kasım 1999 tarihinde Southwark şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Nijerya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nathan Nnamdi Ugochukwu Benjamin Asigboro Ofoborh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nnamdi Ofoborh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Nnamdi Ofoborh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nnamdi Ofoborh'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Nnamdi Ofoborh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nnamdiofoborh_/

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Nnamdi Ofoborh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nnamdi Ofoborh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Nnamdi Ofoborh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nnamdi Ofoborh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bournemouth U18

1 Temmuz 2018 yılında Bournemouth U21

1 Temmuz 2019 yılında Bournemouth

2 Eylül 2019 yılında Wycombe Wand.

14 Temmuz 2020 yılında Bournemouth

1 Şubat 2021 yılında Wycombe Wand.

31 Mayıs 2021 yılında Bournemouth

1 Temmuz 2021 yılında Glasgow Rangers

Nnamdi Ofoborh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nnamdi Ofoborh şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nnamdi Ofoborh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AFC Bournemouth (2016-2018)

Nijerya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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