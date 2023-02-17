Noa Mathis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noa Mathis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noa Mathis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noa Mathis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noa Mathis 2 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noa Mathis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Noa Mathis, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noa Mathis'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noa Mathis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noa Mathis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noa Mathis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noa Mathis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2019 yılında Vorarlberg U18

3 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

Noa Mathis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noa Mathis şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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