Noa Meroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noa Meroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noa Meroza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noa Meroza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noa Meroza 26 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noa Meroza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noa Meroza, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Académico Viseu FC futbol takımında oynamaktadır. Académico Viseu FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Noa Meroza'nin Académico Viseu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noa Meroza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noa Meroza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noa Meroza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noa Meroza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Skanste

1 Mart 2022 yılında Metta

27 Ocak 2023 yılında Académico Viseu

Noa Meroza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noa Meroza şuan Académico Viseu FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Noa Meroza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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