Noah Aelterman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Aelterman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Aelterman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Aelterman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Aelterman 7 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Noah Claude Aelterman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Aelterman Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Sport Management N.V. yapmaktadır. Noah Aelterman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Aelterman'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Aelterman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Aelterman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Aelterman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Aelterman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Gent Altyapı

1 Temmuz 2017 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2022 yılında FC Knokke

Noah Aelterman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Aelterman şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noah Aelterman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KFC Merelbeke, RWD Molenbeek, KSC Lokeren (-2016), KAA Gent (2016-2017)

Belçika U17 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 21 numaralı formasıyla 1 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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