Noah Bischof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Bischof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Bischof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Bischof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Bischof 7 Aralık 2002 tarihinde Feldkirch şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Bischof Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Noah Bischof, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Bischof'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Bischof Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Bischof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Bischof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Bischof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2012 yılında Altach Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2017 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

Noah Bischof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Bischof şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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