Noah Bitsche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Bitsche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noah Bitsche kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noah Bitsche ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Noah Bitsche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Bitsche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Bitsche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Bitsche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Bitsche 29 Ocak 2003 tarihinde Feldkirch şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Bitsche Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Noah Bitsche, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Bitsche'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Bitscheboyu ve yaşı kaç

Noah Bitsche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Bitsche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Noah Bitsche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Bitsche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2018 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2019 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

11 Temmuz 2022 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2023 yılında SCR Altach

Noah Bitsche kimdir

Noah Bitsche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Bitsche şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Ludesch (08/2010-), AKA Vorarlberg

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Noah Bitsche nereli

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