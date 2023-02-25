Noah Botic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Botic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Botic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Botic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Botic 11 Ocak 2002 tarihinde Sydney, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Noah Vinko Botić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Botic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cove Agency yapmaktadır. Noah Botic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Botic'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Botic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/noah_botic/

Noah Botic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Botic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Botic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Botic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2019 yılında Hoffenheim U19

2 Ağustos 2021 yılında Western United

Noah Botic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Botic şuan Western United FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noah Botic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hurstville Zagreb, St. George FC, Institute FC, Western Sydney Wanderers, Sydney Olympic FC, Rockdale City Suns (-2019), TSG 1899 Hoffenheim (2019-2021)

Avustralya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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