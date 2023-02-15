Noah Christoffersson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Christoffersson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Christoffersson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Christoffersson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Christoffersson 11 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Christoffersson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noah Christoffersson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Noah Christoffersson'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Noah Christoffersson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noah Christoffersson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Christoffersson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Christoffersson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mart 2018 yılında Trelleborg

17 Ağu 2018 yılında Kristianstad FC

30 Kasım 2018 yılında Trelleborg

1 Nisan 2019 yılında Österlen FF

28 Temmuz 2019 yılında Trelleborg

29 Temmuz 2019 yılında Eskilsminne

30 Kasım 2019 yılında Trelleborg

8 Ocak 2020 yılında Eskilsminne

8 Ocak 2021 yılında Lunds BK

8 Ocak 2022 yılında Torns IF

8 Ocak 2023 yılında Örgryte

Noah Christoffersson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Christoffersson şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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