Noah Dedenon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Dedenon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Dedenon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Dedenon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Dedenon 8 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Dedenon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Noah Dedenon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Dedenon'nin US Hostert ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Noah Dedenon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Dedenon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Dedenon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Dedenon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2022 yılında US Hostert

Noah Dedenon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Dedenon şuan US Hostert takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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