Noah Diliberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Diliberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Diliberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Diliberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Diliberto 8 Eylül 2001 tarihinde Cambrai şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Diliberto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Spirit Football Consult. yapmaktadır. Noah Diliberto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Noah Diliberto'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Diliberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noah Diliberto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Noah Diliberto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Diliberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Valenciennes FC

Noah Diliberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Diliberto şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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