Noah Falk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Falk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Falk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Falk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Falk 8 Aralık 2001 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Falk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM GROUP yapmaktadır. Noah Falk, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Noah Falk'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Falk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Falk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Falk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Falk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U21

8 Temmuz 2021 yılında FC Echallens

30 Haziran 2022 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2023 yılında FC Bulle

Noah Falk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Falk şuan FC Bulle takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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