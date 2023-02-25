Noah Holmes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Holmes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Holmes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Holmes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Holmes 4 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Holmes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFMarketing yapmaktadır. Noah Holmes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Holmes'nin Western United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noah Holmes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Holmes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Holmes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Holmes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2021 yılında Western United

Noah Holmes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Holmes şuan Western United FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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