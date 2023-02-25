Noah James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah James adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah James Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah James 14 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Noah Paul James şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah James Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newcastle United Jets futbol takımında oynamaktadır. Newcastle United Jets takımına 1 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Noah James'nin Newcastle United Jets ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah James Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah James isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah James Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah James futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Newcastle

30 Aralık 2020 yılında Western Sydney

30 Haziran 2021 yılında Newcastle

10 Şubat 2022 yılında Dand. Thunder

15 Temmuz 2022 yılında Newcastle

Noah James Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah James şuan Newcastle United Jets takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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