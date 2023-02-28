Noah Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Jensen 20 Temmuz 1999 tarihinde Courtice, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Noah Cristoffer Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Jensen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noah Jensen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Forge FC futbol takımında oynamaktadır. Forge FC takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Jensen'nin Forge FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noah Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Nisan 2021 yılında Flint City

1 Ağustos 2021 yılında Oakland Uni.

15 Şubat 2022 yılında Forge FC

Noah Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Jensen şuan Forge FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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