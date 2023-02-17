Noah Kame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Kame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noah Kame kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noah Kame ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Noah Kame kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Kame Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Kame adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Kame Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Kame 21 Eylül 1996 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya,Togo uyrukludur.Gerçek adı da Christian Noah Kame Ekue Ekué şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Kame Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TKM Sports Consulting Ltd. yapmaktadır. Noah Kame, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Noah Kame'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Kameboyu ve yaşı kaç

Noah Kame Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Kame isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Noah Kame Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Kame futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2015 yılında Lausanne-Sport

1 Ocak 2016 yılında USC Paloma

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Azzurri LS

1 Ocak 2019 yılında FC Echallens

1 Ağu 2020 yılında AD Almudévar

27 Ocak 2022 yılında Yverdon II U21

31 Ağu 2022 yılında FC Chiasso

8 Şubat 2023 yılında Etoile Carouge

Noah Kame kimdir

Noah Kame Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Kame şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Noah Kame nereli

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