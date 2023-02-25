Noah Karunaratne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Karunaratne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Karunaratne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Karunaratne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Karunaratne 27 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yeni Zelanda,Sri Lanka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Karunaratne Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noah Karunaratne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Noah Karunaratne'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noah Karunaratne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Karunaratne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Karunaratne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Karunaratne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında W. Phoenix Res.

1 Mart 2021 yılında Lower Hutt City

1 Kasım 2021 yılında W. Phoenix Res.

1 Ocak 2023 yılında Wellington P.

Noah Karunaratne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Karunaratne şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Noah Karunaratne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Neuseeland U19 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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