Noah Lederer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Lederer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Lederer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Lederer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Lederer 6 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Lederer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Noah Lederer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Lederer'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noah Lederer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Lederer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Lederer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Lederer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Admira U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Admira U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Admira U18

1 Temmuz 2018 yılında FC Admira II

1 Ocak 2019 yılında Traiskirchen

4 Şubat 2022 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2022 yılında SV Lafnitz

Noah Lederer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Lederer şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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