Noah Loosli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Loosli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Loosli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Loosli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Loosli 23 Ocak 1997 tarihinde Brugg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Loosli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Noah Loosli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Loosli'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Loosli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noah Loosli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Noah Loosli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Loosli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında GC Zürich U18

1 Ocak 2015 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2016 yılında Grasshoppers

2 Temmuz 2016 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2017 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2017 yılında FC Schaffhausen

7 Şubat 2018 yılında Grasshoppers

8 Şubat 2018 yılında Lausanne-Sport

17 Ağu 2021 yılında Grasshoppers

Noah Loosli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Loosli şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noah Loosli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Windisch, Grasshopper Club Zürich

İsviçre U18 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 13 numaralı formasıyla 28 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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