Noah Lovisa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Lovisa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Lovisa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Lovisa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Lovisa 21 Haziran 2000 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Noah Jean-Louis Lovisa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Lovisa Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MS Agentur Sports yapmaktadır. Noah Lovisa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapperswil-Jona futbol takımında oynamaktadır. FC Rapperswil-Jona takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Lovisa'nin FC Rapperswil-Jona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Lovisa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Lovisa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Lovisa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Lovisa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U18

1 Ocak 2018 yılında FC Zürich U21

27 Eylül 2019 yılında FC Sion U21

1 Temmuz 2021 yılında FC Winterthur

28 Temmuz 2022 yılında Rapperswil-Jona

Noah Lovisa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Lovisa şuan FC Rapperswil-Jona takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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