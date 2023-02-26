Noah Martey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Martey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Martey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Martey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Martey 24 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Martey Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SISC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Martey'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noah Martey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Martey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Martey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Martey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Aduana Stars

1 Ekim 2020 yılında Aduana Stars II

30 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Gold Stars FC

Noah Martey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Martey şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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