Noah Ndeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Ndeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Ndeke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noah Ndeke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noah Ndeke 23 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noah Ndeke Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noah Ndeke, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Ndeke'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Noah Ndeke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noah Ndeke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Angers SCO B
Noah Ndeke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noah Ndeke şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.