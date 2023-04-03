Noah Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noah Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noah Nielsen 12 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Noah Schak Nielsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noah Nielsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Noah Nielsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Nielsen'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Noah Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noah Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Nordsjaell. U19
Noah Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noah Nielsen şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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