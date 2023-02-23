Noah Nurmi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Nurmi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Nurmi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Nurmi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Nurmi 6 Şubat 2001 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Nurmi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Noah Nurmi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Nurmi'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Nurmi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Nurmi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Nurmi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Nurmi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Esbjerg fB U19

1 Ocak 2019 yılında Esbjerg fB

30 Ocak 2020 yılında FC Inter

31 Aralık 2020 yılında Esbjerg fB

1 Şubat 2021 yılında FC Inter

Noah Nurmi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Nurmi şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Noah Nurmi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 15 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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