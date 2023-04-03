Noah Nymark kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Nymark Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Nymark adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noah Nymark Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noah Nymark 27 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Noah Nymark Pedersen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noah Nymark Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noah Nymark, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Nymark'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Noah Nymark Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noah Nymark futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Aalborg BK Altya
1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK U19
Noah Nymark Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noah Nymark şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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