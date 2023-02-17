Noah Okafor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Okafor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noah Okafor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noah Okafor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Noah Okafor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Okafor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Okafor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Okafor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Okafor 24 Mayıs 2000 tarihinde Binningen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsviçre,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Noah Arinze Okafor şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Okafor Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LITCHI AG yapmaktadır. Noah Okafor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 31 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Noah Okafor'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noah Okafor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/noah.arinze/

Noah Okaforboyu ve yaşı kaç

Noah Okafor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Okafor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Noah Okafor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Okafor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel U18

17 Ekim 2017 yılında FC Basel U21

31 Ocak 2018 yılında FC Basel

31 Ocak 2020 yılında RB Salzburg

Noah Okafor kimdir

Noah Okafor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Okafor şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Arisdorf (2008-2009), FC Basel 1893 (2009-2018)

Noah Okafor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre takımında 19 numaralı formasıyla 9 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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Noah Okafor nereli

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