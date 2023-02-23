Noah Pallas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Pallas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Pallas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Pallas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Pallas 9 Şubat 2001 tarihinde Helsinki şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Pallas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Noah Pallas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Pallas'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Pallas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Pallas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Pallas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Pallas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Käpylän

1 Ocak 2020 yılında FC Honka II

1 Ocak 2022 yılında AC Oulu

Noah Pallas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Pallas şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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