Noah Persson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Persson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Persson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Persson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Persson 16 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Persson Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Noah Persson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Noah Persson'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Persson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noah Persson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Persson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Persson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Mjällby U19

20 Ağu 2021 yılında Mjällby AIF

7 Şubat 2023 yılında BSC Young Boys

8 Şubat 2023 yılında Mjällby AIF

30 Haziran 2023 yılında BSC Young Boys

Noah Persson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Persson şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noah Persson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Asarums IF (-2018), Mjällby AIF (2019-2021)

İsveç takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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