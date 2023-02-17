Noah Putz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Putz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Putz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Putz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Putz 3 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Putz Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noah Putz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Putz'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Putz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Putz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Noah Putz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Putz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında URSL Visé

Noah Putz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Putz şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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