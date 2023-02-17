Noah Rossler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Rossler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Rossler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Rossler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Rossler 10 Nisan 2003 tarihinde Wiltz şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Rossler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dropkick yapmaktadır. Noah Rossler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Rossler'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Rossler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Rossler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Rossler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Rossler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Vict. Rosport

26 Temmuz 2022 yılında First Vienna FC

Noah Rossler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Rossler şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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