Noah Rupp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Rupp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Rupp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Rupp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Rupp 13 Ağu 2003 tarihinde Zug şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Noah Manuel Rupp şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Rupp Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footuro AG yapmaktadır. Noah Rupp, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 8 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Rupp'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noah Rupp Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noah Rupp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Rupp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Rupp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U16

1 Temmuz 2019 yılında Luzern U18

1 Temmuz 2021 yılında Luzern U21

8 Ekim 2021 yılında FC Luzern

Noah Rupp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Rupp şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noah Rupp Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Menzingen, FC Luzern

İsviçre U20 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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