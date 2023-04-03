Noah Schwengeler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Schwengeler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Schwengeler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Noah Schwengeler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Noah Schwengeler 12 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Noah Schwengeler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Schwengeler'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Noah Schwengeler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Noah Schwengeler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U21
1 Ağustos 2020 yılında FC Spiez
6 Ağustos 2021 yılında FC Thun U21
Noah Schwengeler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Noah Schwengeler şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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