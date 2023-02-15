Noah Shamoun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Shamoun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Shamoun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Shamoun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Shamoun 8 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Noah Leon Shamoun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Shamoun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Noah Shamoun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Shamoun'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Shamoun Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noah Shamoun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Shamoun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Shamoun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2019 yılında Assyriska IK

8 Ocak 2021 yılında Kalmar FF

Noah Shamoun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Shamoun şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noah Shamoun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Husqvarna FF (-2018), Assyriska Turabdin IK (2019-2020)

İsveç U21 takımında 24 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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