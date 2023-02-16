Noah Shawn Agbaje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Shawn Agbaje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Shawn Agbaje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Shawn Agbaje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Shawn Agbaje 23 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Shawn Agbaje Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Transfer International yapmaktadır. Noah Shawn Agbaje, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Shawn Agbaje'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noah Shawn Agbaje Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Shawn Agbaje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Shawn Agbaje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Shawn Agbaje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında TSV 1860 Alt.

1 Temmuz 2017 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2018 yılında TSV 1860 U19

6 Ağu 2020 yılında W. Burghausen

1 Temmuz 2022 yılında FSV Zwickau

Noah Shawn Agbaje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Shawn Agbaje şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Bayern München (-2012), SpVgg Unterhaching, TSV 1860 Rosenheim, FC Ismaning, TSV 1860 München (2015-)

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