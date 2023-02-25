Noah Smith kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Smith Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Smith adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Smith Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Smith 15 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Smith Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Benchmark Sports yapmaktadır. Noah Smith, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Noah Smith'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noah Smith Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Smith isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Smith Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Smith futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2020 yılında Adelaide United

28 Temmuz 2021 yılında Central Coast

1 Temmuz 2022 yılında Melbourne

7 Şubat 2023 yılında Brisbane Roar

Noah Smith Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Smith şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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