Noah Soderberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Soderberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Soderberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Soderberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Soderberg 21 Ağu 2001 tarihinde Borås şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Soderberg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Noah Soderberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Soderberg'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Noah Soderberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noah Soderberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noah Soderberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Soderberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında IF Elfsborg U19

1 Ocak 2021 yılında Elfsborg

Noah Soderberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Soderberg şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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