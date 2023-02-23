Noah Sonko Sundberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Sonko Sundberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noah Sonko Sundberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Noah Sonko Sundberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Noah Sonko Sundberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Sonko Sundberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Noah Sonko Sundberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Sonko Sundberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Sonko Sundberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Sonko Sundberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Sonko Sundberg 6 Haziran 1996 tarihinde Nacka şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gambiya,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Noah Kemeseng Sonko Sundberg şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Sonko Sundberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Noah Sonko Sundberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Noah Sonko Sundberg'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Noah Sonko Sundberg Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/noahsonkosundberg/

Noah Sonko Sundberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Noah Sonko Sundberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Noah Sonko Sundberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Sonko Sundberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında AIK

30 Mart 2016 yılında GIF Sundsvall

30 Kasım 2016 yılında AIK

28 Mart 2017 yılında GIF Sundsvall

30 Kasım 2017 yılında AIK

8 Ocak 2018 yılında Östersund

1 Ocak 2022 yılında Levski Sofia

Noah Sonko Sundberg kimdir

Noah Sonko Sundberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Sonko Sundberg şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Enskede IK (2002-2010), AIK Solna (2010-2014)

Noah Sonko Sundberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gambiya takımında 14 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 19 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Noah Sonko Sundberg nereli

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